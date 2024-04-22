Сыктывкарку обвинили в жестоком убийстве: 13 раз пырнула ножом

Трагедия произошла 20 апреля в Нижнем Чове

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Микушевой, обвиняемой в совершении убийства.



По версии следствия, 20 апреля Микушева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов на улице Рейдовой в Сыктывкаре (Нижний Чов) нанесла ножом потерпевшему 13 ранений из личной неприязни, от которых он скончался на месте.



Судебное постановление от 22 апреля ограничивает свободу жительницы столицы Коми и предписывает ее заключение под стражу на два месяца, до 19 июня. После чего будет вынесено итоговое решение суда, определяющее наказание для подсудимой.



Пресс-служба Сыктывкарского горсуда информирует, что судебное постановление не вступило в полную юридическую силу.