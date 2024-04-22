В одном из торговых центров Сыктывкара неизвестный ударил девушку

На место пришлось выезжать сотрудникам Росгвардии На протяжении прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны Республики Коми более 130 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревоги, демонстрируя оперативную готовность и отлаженность механизмов реагирования.

При выполнении выездов сотрудникам подразделений удалось задержать 43 лица за совершение административных проступков. В их числе оказались нарушители общественного порядка, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, сотрудниками Росгвардии были задержаны три человека, подозреваемых в совершении преступлений.

Одним из ярких примеров эффективной совместной работы охраны и правоохранительных органов является инцидент, произошедший в торговом центре столицы Коми.

Согласно данным пресс-службы ведомства, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что 24-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины. Правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжал вести себя агрессивно, игнорируя требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия.

В связи с этим в отношении агрессора были вынужденно применены меры физического воздействия и наручники. Задержанным оказался 39-летний мужчина, который был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего проведения разбирательства и принятия процессуального решения.