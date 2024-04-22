В одном из торговых центров Сыктывкара неизвестный ударил девушку
- 20:30 22 апреля
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- Иван Огурцов
На место пришлось выезжать сотрудникам Росгвардии
На протяжении прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны Республики Коми более 130 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревоги, демонстрируя оперативную готовность и отлаженность механизмов реагирования.
При выполнении выездов сотрудникам подразделений удалось задержать 43 лица за совершение административных проступков. В их числе оказались нарушители общественного порядка, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Кроме того, сотрудниками Росгвардии были задержаны три человека, подозреваемых в совершении преступлений.
Одним из ярких примеров эффективной совместной работы охраны и правоохранительных органов является инцидент, произошедший в торговом центре столицы Коми.
Согласно данным пресс-службы ведомства, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что 24-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины. Правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжал вести себя агрессивно, игнорируя требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия.
В связи с этим в отношении агрессора были вынужденно применены меры физического воздействия и наручники. Задержанным оказался 39-летний мужчина, который был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего проведения разбирательства и принятия процессуального решения.
Подобные задержания являются свидетельством высокого профессионализма и самоотверженности сотрудников вневедомственной охраны. Они не только своевременно реагируют на вызовы и обеспечивают безопасность объектов, но и активно взаимодействуют с правоохранительными органами, внося свой вклад в борьбу с правонарушениями и преступностью.