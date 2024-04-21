Роспотребнадзор Коми проводит расследование в связи с заболеваниями детей в "Гренаде"

Организованы комплекс противоэпидемических мер, включая госпитализацию заболевших в инфекционную больницу. Также проводится эпидемиологическое расследование с обследованием методом ПЦР и установлением медицинского наблюдения за контактными лицами. Специалисты Роспотребнадзора контролируют дезинфекцию помещений и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Выдано постановление о введении ограничительных мероприятий на территории детского центра. Ситуация находится под контролем управления. Напомним, что 19 апреля Минобрнауки Белгородской области объявило о карантине в детском лагере "Гренада", где находятся дети, эвакуированные из региона.