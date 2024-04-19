Бывшего замруководителя администрации Сыктывдинского района подозревают в халатности
- 14:30 19 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя администрации. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Ее подозревают в халатности, связанной с приобретением квартиры в аварийном доме. В соответствии с республиканской программой переселения и требованиями Жилищного кодекса РФ, она имела право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.
Однако, в 2023 году она заключила с местным жителем соглашение о выкупе жилого помещения по рыночной цене, превышающей стоимость, указанную в договоре купли-продажи.
Таким образом, она причинила ущерб бюджетам различных уровней, по средствам которых были выплачены деньги мужчине. Сотрудники органов прокуратуры собрали необходимые материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемой по статье 293 Часть 1 УК РФ.