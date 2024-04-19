Бывшего замруководителя администрации Сыктывдинского района подозревают в халатности

В Сыктывдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя администрации. Об этом сообщают в региональном СУ СКР. Ее подозревают в халатности, связанной с приобретением квартиры в аварийном доме. В соответствии с республиканской программой переселения и требованиями Жилищного кодекса РФ, она имела право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.

Однако, в 2023 году она заключила с местным жителем соглашение о выкупе жилого помещения по рыночной цене, превышающей стоимость, указанную в договоре купли-продажи.