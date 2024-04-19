Сыктывкарца выселили из-за долгов за коммуналку
- 09:55 19 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
По результатам рассмотрения иска со стороны администрации, местного жителя Сыктывкара в возрасте 33 лет выселили из его жилища в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
По данным, предоставленным в ходе процедуры, ответчик проживал в муниципальном жилье, но только время от времени оплачивал аренду и коммунальные платежи. В результате невыплаты, сумма задолженности превысила 168 тысяч рублей.
Суд принял решение в пользу муниципалитета, и с присутствием участкового судебного пристава был составлен акт описи имущества должника. Ключи от жилого помещения были переданы ответственным лицам.