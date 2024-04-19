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Сыктывкарца выселили из-за долгов за коммуналку

Сыктывкарца выселили из-за долгов за коммуналкуФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

По результатам рассмотрения иска со стороны администрации, местного жителя Сыктывкара в возрасте 33 лет выселили из его жилища в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми. 

По данным, предоставленным в ходе процедуры, ответчик проживал в муниципальном жилье, но только время от времени оплачивал аренду и коммунальные платежи. В результате невыплаты, сумма задолженности превысила 168 тысяч рублей.

Суд принял решение в пользу муниципалитета, и с присутствием участкового судебного пристава был составлен акт описи имущества должника. Ключи от жилого помещения были переданы ответственным лицам.

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