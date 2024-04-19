Сыктывкарца выселили из-за долгов за коммуналку

По результатам рассмотрения иска со стороны администрации, местного жителя Сыктывкара в возрасте 33 лет выселили из его жилища в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По данным, предоставленным в ходе процедуры, ответчик проживал в муниципальном жилье, но только время от времени оплачивал аренду и коммунальные платежи. В результате невыплаты, сумма задолженности превысила 168 тысяч рублей.