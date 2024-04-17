В Емве на реке Вымь под лед провалился мужчина
- 12:00 17 апреля
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- Елизавета Петрова
Сегодня в Емве на реке Вымь провалился под лёд мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
Чтобы проверить дачу, расположенную за рекой, в селе Княжпогост, житель города решил пройти по воде. К счастью, мужчину спасли очевидцы.
Ледовая переправа сообщением Емва-Княжпогост закрыта уже со 2 апреля.
Ранее мы писали о том, что основатель группы Cream Soda погиб под Ярославлем. Он и еще три человека провалились под лед. Также среди погибших оказался младший брат Свиргунова Андрей, экс-хоккеист Георгий Киселев и Аристарх Ухтумский. Компания отмечала день рождения Свиргунова на берегу реки.