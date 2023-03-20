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Основатель группы Cream Soda погиб под Ярославлем

Основатель группы Cream Soda погиб под ЯрославлемДмитрий Свиргунов / youtube.com / "А поговорить?"

На реке Волге под Ярославлем произошла страшная трагедия. Четыре человека погибли, провалившись под лед. Среди них был основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "Известия".

Также среди погибших оказался младший брат Свиргунова Андрей, экс-хоккеист Георгий Киселев и Аристарх Ухтумский.

Как сообщают СМИ, компания отмечала день рождения Свиргунова на берегу реки. В какой-то момент они отправились на лед, который не выдержал напряжения и треснул. Одного из пострадавших вытащили из воды, но он умер по пути в больницу.

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