Основатель группы Cream Soda погиб под Ярославлем

На реке Волге под Ярославлем произошла страшная трагедия. Четыре человека погибли, провалившись под лед. Среди них был основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "Известия" .

Как сообщают СМИ, компания отмечала день рождения Свиргунова на берегу реки. В какой-то момент они отправились на лед, который не выдержал напряжения и треснул. Одного из пострадавших вытащили из воды, но он умер по пути в больницу.