В Коми мужчина отсудил право не выплачивать микрозайм и проценты по задолженности

В Усть-Вымском районе местный житель отказался платить задолженность по микрозайму, и суд его поддержал. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе ведомства.

В районный суд обратились представители коллекторской организации с требованием взыскать с должника 28110 рублей, которые он оформил в качестве микрозайма, и ещё 42165 рублей - проценты, начисленные за время неуплаты.