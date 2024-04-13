В Коми мужчина отсудил право не выплачивать микрозайм и проценты по задолженности
- 07:00 13 апреля
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- Татьяна Зубова
В Усть-Вымском районе местный житель отказался платить задолженность по микрозайму, и суд его поддержал. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе ведомства.
В районный суд обратились представители коллекторской организации с требованием взыскать с должника 28110 рублей, которые он оформил в качестве микрозайма, и ещё 42165 рублей - проценты, начисленные за время неуплаты.
Ответчик, в свою очередь, иск не признал и заявил, что договоры займа он не заключал, карта и номер телефона, указанные в документах коллекторской фирмы, ему не принадлежат.
Суд установил, что в ноябре 2022 года на сайте организации на имя ответчика действительно был оформлен договор микрозайма на сумму 28110 рублей под 365% годовых. Однако из этих же документов следует, что организация не провела надлежащую идентификацию клиента, достоверность сведений, содержащихся в договоре, также не установили. Впоследствии выяснилось, что карта, на которую в итоге перевели деньги, не принадлежит ответчику.
Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд не удовлетворил требования заявителей. Сельчанин отстоял право не платить по задолженности. Приговор пока не вступил в законную силу.