В Сыктывкаре откроют Центр активного долголетия

В этом году в Сыктывкаре планируется открытие центра активного долголетия. По информации, содержащейся в проекте закона об изменениях в республиканский бюджет на период с 2024 по 2026 годы, депутаты Госсовета Коми планируют рассмотреть этот вопрос на заседании сессии, запланированной на 24 апреля.



Отдельное выделение дополнительных средств в размере 1 миллион 650 тысяч рублей на проведение научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия по адресу: улица Бабушкина, 11 в Сыктывкаре в рамках государственной программы "Социальная защита населения" на 2024 год предусмотрено для открытия "Центра активного долголетия" при государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социальной защиты населения города Сыктывкара". Также предусмотрено выделение 12 миллионов 682 тысяч рублей на содержание и обслуживание помещений, в которых будет размещен центр.



На встрече с представителями совета ветеранов города Сыктывкара в марте глава Коми Владимир Уйба сообщил о работе правительства региона по открытию центра активного долголетия, где ветераны смогут вести полноценную общественную и досуговую деятельность.