Сыктывкарский охранник украл у коллег деньги

Сотрудник охраны из Сыктывкара обворовал своих коллег, не выплатив им аванс. Об этом сообщают в региональном УМВД.



В полицию обратилась бухгалтер сыктывкарского предприятия, которая рассказала о хищении денег в размере 38,7 тысячи рублей из офисного помещения, предназначенных для выплаты аванса четырем работникам.



Все наличные находились в комнате охраны, где доступ был запрещен для посторонних лиц. При опросе свидетелей никто из них не имел информации о том, как произошло преступление.

Исследователи уголовного розыска установили, что краже причастен охранник 1970 года рождения, который несколько раз покидал свой пост за одну ночную смену. По версии следствия, украденные деньги мужчина перечислил несколькими платежами на счета букмекерской конторы, чтобы сделать ставки на спорт.



В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Против него была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.