Два района Коми сегодня накроет сильный снегопад

В Удорском и Княжпогостском районах Коми синоптики объявили о сильном снегопаде. Информация предоставлена республиканским ЦГМС.

В период с 06:00 до 18:00 в понедельник в муниципалитетах, расположенных на западе республики, ожидаются значительные осадки. В данном случае идет речь о снеге, причем количество выпавшего снега составит 6 мм и даже больше.



В связи с предоставленным прогнозом Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Коми обращается к жителям с просьбой ограничить время, проводимое на улице. Водителям рекомендуется переместить свои автотранспортные средства подальше от деревьев и рекламных щитов, а также проявлять повышенную осторожность на дорогах.