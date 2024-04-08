Два района Коми сегодня накроет сильный снегопад
- 12:00 8 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Удорском и Княжпогостском районах Коми синоптики объявили о сильном снегопаде. Информация предоставлена республиканским ЦГМС.
В период с 06:00 до 18:00 в понедельник в муниципалитетах, расположенных на западе республики, ожидаются значительные осадки. В данном случае идет речь о снеге, причем количество выпавшего снега составит 6 мм и даже больше.
В связи с предоставленным прогнозом Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Коми обращается к жителям с просьбой ограничить время, проводимое на улице. Водителям рекомендуется переместить свои автотранспортные средства подальше от деревьев и рекламных щитов, а также проявлять повышенную осторожность на дорогах.