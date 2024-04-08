Топ-4 лучших российских кремов, которые заменят уколы ботокса: «сдуют» морщины с лица

Врач-косметолог Елена Садчикова составила список лучших кремов от морщин российского производства специально для портала «Внимание, новости!». Специалист отметила, что покупать средства следует только в магазинах официальных представителей бренда или в аптеках, чтобы не столкнуться с подделкой. 1. Aravia. Anti-age DMAE Cream (720 рублей)

Крем на основе ДМАЕ и гиалуроновой кислоты, который можно использовать как при появлении первых морщин или потере упругости кожи, так и после 40 лет для поддержания гидробаланса, тонуса и здоровья кожи лица, шеи и декольте.

2. Mesopharm. Exfol Active Cream (1740 рублей)

Благодаря содержанию гликолевой кислоты, крем активно обновляет кожу, уменьшая выраженность и глубину морщин, а также уплотняет и уменьшает пигментацию.

3. Mesaltera. Lift Peptide Cream (2300 рублей)

Мощный омолаживающий крем нового поколения, содержащий пептид Matrixyl, благодаря которому происходит обновление коллагеновых волокон кожи и уменьшение выраженности морщин на лице.

4. Angiopharm. Мультипептидный омолаживающий крем (2900 рублей)