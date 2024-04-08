Чистим без соды: химик дал простой совет как очистить чайник от накипи

Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь формируется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на внутренних стенках чайника.

Пищевая сода создает щелочную среду, которая не способна растворить накипь. То же самое относится и к сладким газированным напиткам, которые иногда рекомендуют для удаления накипи.