В Сосногорске при столкновении двух авто пострадали шесть человек

В Сосногорске было зафиксировано ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает БНК.

Авария произошла около 22:15 7 апреля. Водитель автомобиля Chevrolet Clan, мужчина 1998 года рождения, не уступил дорогу при повороте налево с улицы Нагорной на улицу Советскую, столкнувшись с ВАЗ-2112, в котором находилась компания молодых людей.



В результате аварии пострадали шесть человек, включая четырех молодых людей, находившихся в ВАЗе. У водителя ВАЗа, мужчины 2003 года рождения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы колена, правого голеностопа и правой стопы.