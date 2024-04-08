В Сосногорске при столкновении двух авто пострадали шесть человек
- 09:55 8 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сосногорске было зафиксировано ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает БНК.
Авария произошла около 22:15 7 апреля. Водитель автомобиля Chevrolet Clan, мужчина 1998 года рождения, не уступил дорогу при повороте налево с улицы Нагорной на улицу Советскую, столкнувшись с ВАЗ-2112, в котором находилась компания молодых людей.
В результате аварии пострадали шесть человек, включая четырех молодых людей, находившихся в ВАЗе. У водителя ВАЗа, мужчины 2003 года рождения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы колена, правого голеностопа и правой стопы.
Мужчина 1998 года рождения получил ушиб левого плеча, а мужчине 2001 года рождения были диагностированы ушибы грудной клетки, в области левого плеча и закрытые переломы ребер. Женщине 2001 года рождения была нанесена рана головы. Всех пострадавших, кроме последней, госпитализировали.
У пассажирки Chevrolet, женщины 1986 года рождения, имеются ушибы поясницы и груди, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, подлежащие подтверждению. Ее доставили в медицинское учреждение.
Пассажирке Chevrolet, девочке 2015 года рождения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушибы спинки носа и мягких тканей лица. Госпитализация ребенка не потребовалась.
У водителя автомобиля Chevrolet есть опыт вождения с 2016 года, однако он уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.