В Сыктывкаре охранник украл зарплату коллег по работе

В городской отдел полиции Сыктывкара обратилась женщина, занимающая должность бухгалтера в организации. Она рассказала о пропаже суммы 38 700 рублей из служебного помещения. Эти деньги предназначались для выплаты аванса сразу четверым сотрудникам предприятия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что деньги находились в комнате охраны, куда посторонним лицам был запрещен доступ.