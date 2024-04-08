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В Сыктывкаре охранник украл зарплату коллег по работе

В Сыктывкаре охранник украл зарплату коллег по работе Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В городской отдел полиции Сыктывкара обратилась женщина, занимающая должность бухгалтера в организации. Она рассказала о пропаже суммы 38 700 рублей из служебного помещения. Эти деньги предназначались для выплаты аванса сразу четверым сотрудникам предприятия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что деньги находились в комнате охраны, куда посторонним лицам был запрещен доступ.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег в тот же день. Как позднее выяснилось, им оказался охранник организации – сыктывкарец житель 1970 года рождения.

Установлено, что подозреваемый неоднократно покидал пост охраны в течение ночной смены. Присвоив чужие деньги, он перечислил их на счета букмекерской конторы, делая ставки на спортивные события.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент охранника оставили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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