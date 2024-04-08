В Коми управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей девочке, сломавшей плечо на площадке
- 08:30 8 апреля
- 6+
- Татьяна Зубова
В Воркуте из-за неисправности детской площадки маленькая девочка получила перелом плеча со смещением. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как пояснили в ведомстве, происшествие зафиксировали на площадке в районе дома № 28 по улице Ленина. Девочка зацепилась ногой за саморез, торчащий из ударопрочного покрытия, упала и в результате падения получила травму, из-за которой попала в больницу. Больше трех недель ребенок проходил лечение в хирургическом отделении городского стационара. Все это время рядом с ней была мама, которая на время оставила работу, чтобы помогать дочери восстанавливаться.
Негодующие родители обратились в суд с требованием наказать управляющую компанию, ответственную за содержание площадки. Заявители требовали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Кроме этого, женщина требовала возместить ей утраченный во время больничного заработок - около 54 тысяч рублей.
Суд рассмотрел обстоятельства дела и посчитал вину ответчиков доказанной. В результате семье пострадавшей по решению суда назначили 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также матери девочки выплатят компенсацию за утраченный в период больничного заработок. Решение пока не вступило в законную силу.