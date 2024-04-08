В Коми управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей девочке, сломавшей плечо на площадке

В Воркуте из-за неисправности детской площадки маленькая девочка получила перелом плеча со смещением. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как пояснили в ведомстве, происшествие зафиксировали на площадке в районе дома № 28 по улице Ленина. Девочка зацепилась ногой за саморез, торчащий из ударопрочного покрытия, упала и в результате падения получила травму, из-за которой попала в больницу. Больше трех недель ребенок проходил лечение в хирургическом отделении городского стационара. Все это время рядом с ней была мама, которая на время оставила работу, чтобы помогать дочери восстанавливаться.