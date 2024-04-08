В Ухте майские праздники начнутся с городского субботника

Майские праздники в Ухте будут начинаться с активного труда во благо города. Организационный комитет принял решение о проведении городских субботников, на котором обсудили мероприятия, направленные на подготовку к предстоящим майским праздникам.



1 мая все горожане выйдут на городские субботники. В парке КиО будет организовано праздничное мероприятие для ухтинцев.



В школах Ухты уже проходит акция под названием "Знамя Победы" в честь празднования Дня Победы. С 17 апреля стартует "Вахта Памяти". Традиционно будет проводиться акция "Георгиевские ленточки". 6 мая запланирована легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 8 мая в городском Дворце Культуры состоится театрализованное представление под названием "Ночные Ласточки".



Празднование Дня Победы 9 мая начнется с возложения цветов к памятным знакам. В планах также провести шествие "Бессмертного Полка". Днем на Первомайской площади состоится концерт народных коллективов, а в парке КиО и детском парке пройдут массовые гуляния.

На площади Связи можно будет попробовать солдатскую кашу. Вечером же ухтинцы смогут принять участие в массовых гуляниях у городского Дворца Культуры, где состоится концерт-марафон под названием "Девятый День Ликующего Мая".



Ветераны Великой Отечественной Войны ожидают адресного поздравления от "Фронтовых Бригад".