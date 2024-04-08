Появились подробности дела об усинце, что поджёг двух женщин
- 07:00 8 апреля
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- Татьяна Зубова
В региональном управлении Следственного комитета завели уголовное дело в отношении усинца, который облил и поджог двух женщин.
Напомним, страшная история произошла в субботу, 6 апреля. Местный житель 43 лет, находясь в комнате общежития по улице 69 лет Октября, облил легковоспламеняющейся жидкостью, а после поджёг двух горожанок 54-х и 29 лет. При этом мужчина из-за неаккуратности пролил жидкость на себя и загорелся сам. В результате огонь от людей перекинулся на мебель, и в здании начался пожар. Всех пострадавших, включая агрессора, госпитализировали в больницу. Сообщается, что у одной из женщин диагностировали 80% ожогов тела.
В ведомстве также уточнили. Что мужчина ранее имел судимость. Теперь ему вновь предстоит ответить перед законом. Его обвиняют по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом".