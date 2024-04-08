Появились подробности дела об усинце, что поджёг двух женщин

В региональном управлении Следственного комитета завели уголовное дело в отношении усинца, который облил и поджог двух женщин.

Напомним, страшная история произошла в субботу, 6 апреля. Местный житель 43 лет, находясь в комнате общежития по улице 69 лет Октября, облил легковоспламеняющейся жидкостью, а после поджёг двух горожанок 54-х и 29 лет. При этом мужчина из-за неаккуратности пролил жидкость на себя и загорелся сам. В результате огонь от людей перекинулся на мебель, и в здании начался пожар. Всех пострадавших, включая агрессора, госпитализировали в больницу. Сообщается, что у одной из женщин диагностировали 80% ожогов тела.