На неделе в Коми вновь установится контрастная погода

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На предстоящей неделе в Коми синоптики прогнозируют контрастную температуру в разных уголках республики. Подробнее о погоде рассказали в региональном ЦГМС. Причина столь неоднозначно погоды - циклоны, что пройдут по центральной части Коми.

Так, на юге республики сразу после морозных выходных ожидается потепление: до +10.. +12С в дневные часы, и околонулевая температура в ночное время.

На севере Коми напротив, продолжают держаться морозы. Ночью столбик термометра опустится до -10..-15С, а в районах крайнего севера - до -25С.

При этом и на юге, и на севере республики синоптики прогнозируют умеренные осадки. Только в первом случае они выпадут в виде снега, во втором - в виде мокрого снега и дождя.