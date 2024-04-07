Прозрачный и ароматный: шеф-повара раскрыли секрет идеального куриного бульона

Приготовить прозрачный куриный бульон, наваристый и душистый, не так просто. Пара распространенных ошибок – и блюдо уже не радует. Поэтому мы собрали для вас лайфхаки от профессионалов.

В первую очередь надо правильно выбрать основу. Эксперты советуют брать тушку целиком. На курицу весом в килограмм понадобится пять литров воды. Ножки и голени также подойдут, но воды нужно будет меньше: примерно три литра на килограмм. А вот грудку и индейку брать не стоит – бульон получится слишком диетическим для обычного рациона и не будет отличаться насыщенным вкусом.