В Коми в ближайшем будущем заработает кинологическая служба

В ближайшее время в Республике Коми будет организована кинологическая служба, которая была поручена создать главой региона Владимиром Уйба в прошлом году.



На днях, в рамках проведения «часа с министром», председатель Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александр Бурцев рассказал о ходе работ. Новая кинологическая служба будет базироваться в городе Сыктывкаре.



Служба будет задействовать животных, которые смогут находить людей на воде, в лесу и даже под снежным покровом. В настоящее время в регионе уже функционирует Центр кинологической службы, который является структурным подразделением МВД.



"Кинологическая служба будет использоваться не только для поисковой работы, но и для общения с детьми. Мы будем учить их взаимодействию с животными", - отметил Бурцев.