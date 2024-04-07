Пенсионеры получили апрельскую пенсию и опешили

Российские пенсионеры уже начали получать свои апрельские пенсии, и многие из них были приятно удивлены суммами, которые поступили на их счета. Эти выплаты пришли раньше, чем ожидалось большинством людей.

Обычно выплаты пенсий начинаются с третьего числа каждого месяца через Социальный фонд. Однако в этом случае некоторые граждане, в том числе военные пенсионеры, уже получили свои апрельские выплаты с учетом дополнительных сумм, о которых они не подозревали.