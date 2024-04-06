Пенсионеры получили апрельскую пенсию и опешили
- 10:30 6 апреля
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- Служба новостей
Российские пенсионеры уже начали получать свои апрельские пенсии, и многие из них были приятно удивлены суммами, которые поступили на их счета. Эти выплаты пришли раньше, чем ожидалось большинством людей.
Обычно выплаты пенсий начинаются с третьего числа каждого месяца через Социальный фонд. Однако в этом случае некоторые граждане, в том числе военные пенсионеры, уже получили свои апрельские выплаты с учетом дополнительных сумм, о которых они не подозревали.
Например, Алексей Григорьев сообщил о неожиданной доплате в размере 536,5 рубля к его пенсии, не зная, по какой причине она была сделана. Сергей Скворцов из Казани получил доплату в 171 рубль, а пенсионерка из правоохранительных органов, Алена Егорова, увидела у себя на счету дополнительные 542 рубля.
Ольга Соловьева стала одним из самых крупных получателей доплат, получив на 2331 рубль больше, чем обычно. Этот неожиданный бонус приятно удивил ее.
Станет загадкой, откуда произошли эти доплаты, учитывая, что плановая индексация военных пенсий ожидается только осенью этого года, а индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению запланирована на апрель, сообщает ngnovoros.ru.