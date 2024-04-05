В Коми примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности

В целях обеспечения антитеррористической безопасности, власти республики Коми принимают соответствующие меры. В ходе "часа с министром", председатель комитета ГО и ЧС, Александр Бурцев, заявил о принятии мер по защите железнодорожного моста в Печоре.



Он также сообщил, что на внеочередном заседании антитеррористической комиссии 3 апреля, глава республики Коми Владимир Уйба поставил задачу усилить вооруженную охрану печорского железнодорожного моста.

Александр Бурцев заверил, что это задание будет выполнено, и добавил, что также будут предприняты дополнительные меры для повышения антитеррористической безопасности.



"Единственным стратегическим объектом в Коми является железнодорожный мост через реку Печору. Все остальные восемь мостов не считаются стратегическими объектами, но их безопасность также обеспечивается. На объектах работают технические средства охраны, при обнаружении посторонних лиц подается сигнал, и на место прибывает группа быстрого реагирования", - пояснил Александр Бурцев.