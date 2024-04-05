В Коми умерла бывший директор Института биологии Ия Забоева

В республике Коми скончалась знаменитая ученая и бывший директор Института биологии – Ия Забоева. Коми научный центр УрО РАН сообщил о ее кончине.



5 апреля сообщество Института биологии Коми научного центра проводило прощание с удивительным ученым, исследователем, который посвятил более 70 лет своей жизни науке.



Ия Забоева была уважаемым членом Общества почвоведов, заслуженным деятелем науки РСФСР, заслуженным работником науки и культуры Коми АССР, профессором и доктором сельскохозяйственных наук. С 1965 по 1985 годы она возглавляла Институт биологии.



"Имя Ии Васильевны связано с развитием биологических исследований в Европейском северо-востоке России, изучением и анализом формирования и эволюции почв и почвенного покрова в республике Коми, а также формированием школы почвоведов в Коми-крае", - поделились ее коллеги.



Ия Забоева окончила Коми государственный пединститут в 1945 году и устроилась лаборантом в секторе географии почв Коми базы АН СССР. В 1946 году она поступила в аспирантуру и была выбрана завотделом почвоведения Коми филиала АН СССР.



Совместно со своими коллегами она продолжала работы по составлению почвенной карты республики Коми, которые были начаты еще в 1944 году.



В 1965 году Ия Забоева была назначена директором Института биологии, на протяжении 20 лет непрерывно руководившим этим учебным заведением.