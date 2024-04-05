Княжпогостский район планирует стать округом

По официальным записям, объединение всех поселений, входящих в район, будет осуществлено с согласия и участием жителей и представительных органов соответствующих поселений и района. Новое муниципальное образование получит статус муниципального округа. В настоящее время в состав муниципального образования "княжпогостский" входят городские поселения - Емва и Синдор, а также сельские поселения - Серегово, Шошка, Туръя, Мещура, Тракт, Иоссер, Чиньяворык. Согласно закону №131-ФЗ с изменениями, все сельские поселения и муниципальный район имеют возможность объединиться в одно муниципальное образование - муниципальный округ. В 2023 году были проведены публичные слушания во всех городских и сельских поселениях, где было получено согласие на преобразование всех поселений в муниципальный округ. Для осуществления полномочий вновь созданного муниципального округа "княжпогостский" будут созданы территориальные органы, заменяющие администрации городских и сельских поселений.

Эти органы будут функционировать на местах, чтобы обеспечить полномочия муниципального округа. Создание таких органов позволит снизить общий объем финансовых затрат на оплату труда, так как новое штатное расписание будет менее объемным, чем имеющиеся в администрациях городских и сельских поселений.



Необходимость объединения объясняется несколькими факторами: снижением численности населения, низкой налогооблагаемой базой в поселениях, дефицитом квалифицированных кадров и высокими расходами на содержание администраций поселений, которые составляют значительную часть бюджетов муниципальных образований.



Объединение позволит сократить документооборот, так как в настоящее время в районе принимается огромное количество идентичных решений, необходимых для функционирования района и поселений. Организационные вопросы в поселениях и районе схожи, поэтому правовые акты воспроизводятся в разных экземплярах.



Преимущества муниципального округа включают упрощенную схему управления территорией, консолидированный бюджет, передачу ответственности за местное самоуправление на более высокий уровень, экономию бюджетных средств, сокращение административного аппарата, единый генеральный план и сбалансированное развитие территории, единые тарифы на услуги ЖКХ и транспорта, единые правила благоустройства, а также единый подход к налогообложению.



Оптимизация управления не приведет к отдалению местной власти от жителей - большая часть сотрудников останется на своих должностях. Основная задача - не ухудшить условия предоставления муниципальных услуг жителям, особенно тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах.



Выдача справок будет проводиться по прежнему месту жительства граждан. Объединение не повлияет на медицинские, образовательные или культурные услуги. Населенные пункты не будут закрываться.



Увеличение муниципалитета не потребует изменений в документах граждан и юридических лиц, кроме муниципальных предприятий и учреждений, в уставы которых потребуется внести изменения в части наименований учредителя.



Процесс объединения муниципального района и сельских поселений в муниципальный округ займет значительное время.