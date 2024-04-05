"Выходные перенесли из-за ситуации в стране": в майские праздники внесли изменения
- 17:01 5 апреля
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- Служба новостей
Изначально выходной день, который приходился на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая этот день дополнительным нерабочим.
Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.
В отличие от обычного графика, где майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом:
Первый блок праздничных дней:
- Воскресенье, 28 апреля
- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)
- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)
- Среда, 1 мая (День труда)
- Рабочие дни:
- Четверг, 2 мая
- Пятница, 3 мая
Второй блок праздничных дней:
- Суббота, 4 мая
- Воскресенье, 5 мая
- Четверг, 9 мая (День Победы)
- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)
- Суббота, 11 мая
- Воскресенье, 12 мая
Отметим, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней, пишет портал gorodkirov.ru.