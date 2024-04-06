Офигенный апрель: Глоба заявила о самом счастливом месяце в жизни трех знаков зодиака

Апрель принесет радость в жизнь трех представителей зодиакального круга. Судя по прогнозу известного в России астролога Тамары Глобы, лучше и представить будет нельзя.

Тельцы станут настоящими покорителями делового мира. Куда бы вы не отправились - даже в командировку за тридевять земель - вы вернетесь оттуда с высоким результатом и хорошей прибылью. Поэтому в споры по рабочим вопросом с Тельцами в этот период лучше не вступать - вы в любом случае проиграете.