Офигенный апрель: Глоба заявила о самом счастливом месяце в жизни трех знаков зодиака
- 16:10 6 апреля
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- Служба новостей
Апрель принесет радость в жизнь трех представителей зодиакального круга. Судя по прогнозу известного в России астролога Тамары Глобы, лучше и представить будет нельзя.
Тельцы станут настоящими покорителями делового мира. Куда бы вы не отправились - даже в командировку за тридевять земель - вы вернетесь оттуда с высоким результатом и хорошей прибылью. Поэтому в споры по рабочим вопросом с Тельцами в этот период лучше не вступать - вы в любом случае проиграете.
Близнецам захочется возродить былые чувства. И если они действительно для вас много значили, у вас получится это сделать. Середина весны в 2024 году запомнится вам яркими красками и бурей эмоций.
Львы тоже покажут себя с лучшей стороны. В первую очередь это касается работы, в которую вы окунетесь с головой. Но и семье стоит уделить внимание - один из ваших близких особенно нуждается в поддержке, пишет портал gorodkirov.ru.