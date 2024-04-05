В Эжве конфликт между братьями закончился переломом черепа

В результате разборок между братьями произошел серьезный инцидент - перелом черепа. Согласно информации, сообщенной пресс-службой МВД по Коми, сотрудники полиции Сыктывкара задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.



По вызову местной жительницы, проживающей в одном из многоквартирных домов, полицейские из дежурной части ОП-2 УМВД России по городу Сыктывкару прибыли на место происшествия. Женщина сообщила о криках и просьбе о помощи, исходящей из одной из квартир.



По прибытии на место, полицейские установили, что в ходе общения между молодыми людьми произошел конфликт. Установлено, что владелец квартиры принял в гости своих друзей - двух братьев. Младшего брата сопровождала девушка, а также в компанию присоединилась его бывшая возлюбленная, которую пригласил хозяин жилища.

Во время употребления алкоголя среди присутствующих произошел конфликт. Один из гостей взял перцовый баллончик и направил его в сторону участников ссоры. В ответ на это, его брат нанес удары по голове, используя кулак, после чего схватил деревянную биту.



Один из участников конфликта получил серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и эпидуральную гематому слева. Мужчина 2000 года рождения был немедленно госпитализирован в нейрохирургическое отделение.



Следственным управлением ОП-2 возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 пункт "з" Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).