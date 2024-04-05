Стоимость квартир упадет до 50%: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости к лету 2024

В начале 2024 года произошло снижение спроса на жилье на российском рынке из-за более жестких условий ипотечного кредитования. Рынок отреагировал на сложившуюся ситуацию и уже в феврале цены на недвижимость снизились примерно на 10%. Дальше - больше: специалисты прогнозируют падение стоимости на 50% уже этой весной.

Российский рынок недвижимости в 2024 году отреагирует на новые условия, и цены на жилье, особенно на вторичку, упадут. Весной продавцы начали снижать цены, что привело к увеличению объема сделок. Прогнозируется, что рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России замедлится, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.