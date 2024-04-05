В Усинске учителю присвоили почетное звание по указу Путина

Фото с сайта школы №4 Усинска

Жительнице Усинска Анне Сидоренко, учителю начальных классов из школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов, присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Это звание было присвоено Анне Сидоренко по указу Президента Владимира Путина, который 3 апреля подписал указ о награждении жителей страны. На этот раз в список попали также многодетные семьи из Воркуты и Ухты.

Однако, основным поводом для награждения Анны Сидоренко послужил ее продолжительный стаж работы: уже 45 лет она преподает ученикам 1-х - 4-х классов изо, литературное чтение, математику, окружающий мир, родной язык и литературу, русский язык и технологию.