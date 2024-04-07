Чистим без соды: химик дал совет как легко избавить чайник от накипи

Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь в чайнике формируется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на внутренних стенках чайника.

Для эффективной очистки накипи необходимо создать кислотную среду, поскольку кислота способна растворить накипь. Обычная пищевая сода создает щелочную среду, которая не может растворить накипь. То же самое относится и к сладким газированным напиткам, которые иногда рекомендуют для удаления накипи.