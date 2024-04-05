Чистим без соды: химик дал совет как легко избавить чайник от накипи

Вопреки распространенному мнению, использование пищевой соды для очистки чайника от накипи оказывается малоэффективным. Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь в чайнике формируется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на внутренних стенках чайника.

Для эффективной очистки накипи необходимо создать кислотную среду, поскольку кислота способна растворить накипь. Обычная пищевая сода создает щелочную среду, которая не может растворить накипь. То же самое относится и к сладким газированным напиткам, которые иногда рекомендуют для удаления накипи.

Наиболее эффективным средством для удаления накипи, по мнению эксперта, является лимонная кислота в чистом виде или смесь лимонной и молочной кислот. Эти кислоты создают кислотную среду, которая способна растворить накипь без вреда для чайника.

Уксус также может быть использован для удаления накипи, однако следует учитывать, что он может повредить металлическое покрытие внутри чайника. Поэтому рекомендуется быть осторожным при использовании уксуса и следовать инструкции производителя.

Важно помнить, что перед очисткой чайника необходимо вылить всю воду и остудить его. Затем следует приготовить раствор лимонной кислоты или смеси лимонной и молочной кислоты в соответствии с инструкцией на упаковке. Раствор следует налить внутрь чайника и оставить на несколько часов или на ночь. Затем чайник следует тщательно промыть водой, чтобы удалить растворенную накипь.