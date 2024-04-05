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Один из районов Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

Один из районов Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждениеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркутинском районе 5 апреля до 18 часов вечера ожидается усиление Ю.ЮВ 9-14 м/с, порывами до 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500м. Об этом сообщают в филиале ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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