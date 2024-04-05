Один из районов Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

В Воркутинском районе 5 апреля до 18 часов вечера ожидается усиление Ю.ЮВ 9-14 м/с, порывами до 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500м. Об этом сообщают в филиале ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.