Один из районов Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение
- 09:55 5 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Воркутинском районе 5 апреля до 18 часов вечера ожидается усиление Ю.ЮВ 9-14 м/с, порывами до 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500м. Об этом сообщают в филиале ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.