"С понедельника бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота в России действует с 7 апреля

С 7 апреля текущего года в России пожилым людям предоставлена уникальная возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.

Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, чтобы создать условия для их активного участия и сделать их досуг более насыщенным. Основное внимание уделяется активным клубам, способствующим активизации пожилых людей. В различных регионах России появились клубы под названием "Долголетие".