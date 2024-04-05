"С понедельника бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота в России действует с 7 апреля
- 09:40 5 апреля
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- Служба новостей
С 7 апреля текущего года в России пожилым людям предоставлена уникальная возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.
Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, чтобы создать условия для их активного участия и сделать их досуг более насыщенным. Основное внимание уделяется активным клубам, способствующим активизации пожилых людей. В различных регионах России появились клубы под названием "Долголетие".
В рамках этой программы для апреля запланировано множество творческих и оздоровительных мероприятий для пожилых граждан. В Нижнем Новгороде, например, пенсионеры могут посещать около 80 мероприятий, начиная с первого числа и продолжающихся весь месяц. В программе включены лекции по саморазвитию и укреплению здоровья, творческие встречи и мастер-классы.
Также пенсионерам предоставлена возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, такими как настольный теннис и скандинавская ходьба. Тренировки будут проводиться профессиональными тренерами с индивидуальным подбором нагрузки.
Эта инициатива позволяет пожилым людям улучшить свою физическую и эмоциональную форму. Благодаря бесплатным мероприятиям они могут получить новые навыки, общаться с единомышленниками и наслаждаться активным отдыхом. Данная льгота доступна каждой женщине от 55 лет и мужчине от 60 лет и старше, сообщает progorod43.ru.