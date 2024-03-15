В Коми поселке женщина пыталась убить топором любимого мужчину, но тот сбежал в окно
- 06:45 15 марта
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- Татьяна Зубова
В Усть-Куломском районе женщина хотела убить топором возлюбленного, но тот успел убежать. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела уточняется, что инцидент случился пятого марта. Возлюбленные находились в частном доме мужчины. Выпив спиртное, 39-летняя сельчанка схватила топор и накинулась на сожителя, который в этот момент спал. Она дважды ударила его топором по голове, желая убить жертву, но тот открыл окно и смог убежать из дома.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, а женщину задержали правоохранители.
По решению суда ее заключили под стражу на два месяца. Теперь ей предстоит ответить перед законом по статье "Покушение на убийство".
Известно, что женщина ранее уже была судима. На ее счету убийство и грабеж. Пострадавший до выхода на пенсию служил в правоохранительных органах.