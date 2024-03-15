В Коми поселке женщина пыталась убить топором любимого мужчину, но тот сбежал в окно

В Усть-Куломском районе женщина хотела убить топором возлюбленного, но тот успел убежать. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела уточняется, что инцидент случился пятого марта. Возлюбленные находились в частном доме мужчины. Выпив спиртное, 39-летняя сельчанка схватила топор и накинулась на сожителя, который в этот момент спал. Она дважды ударила его топором по голове, желая убить жертву, но тот открыл окно и смог убежать из дома.