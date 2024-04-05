В подъезде дома в Инте обнаружили тело мертвой женщины в крови

В Инте на скамью подсудимых отправят местного жителя, что до смерти избил знакомую. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, 49-летний горожанин в один из вечеров распивал спиртное в квартире вместе со своей 50-летней приятельницей. Когда так называемые "собутыльники" опьянели, между ними случился конфликт. Разъяренный горожанин в порыве гнева накинулся на женщину. Он избивал её руками и ногами, а после вынес тело на лестничную площадку и бросил там. Женщина получила множество увечий, в том числе травму живота. От массивной кровопотери она вскоре скончалась на месте.