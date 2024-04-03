Появилось видео сыктывкарца, что до смерти избил знакомую

Сыктывкарец, что до смерти избил свою знакомую, отправится в колонию. Видео оглашения приговора предоставили в сыктывкарском горсуде.

Напомним, по версии следствия, житель столицы Коми в июле 2023 года распивал спиртное на пару со своей знакомой. В какой-то момент так называемая пьяная посиделка обернулась ссорой. В гневе мужчина не стал сдерживать себя и накинулся с кулаками на потерпевшую. Он избивал ее руками и ногами. Удары, в том числе пришлись в область головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ей черепно-мозговую травму с осложнениями, от которой спустя несколько дней пациентка скончалась.