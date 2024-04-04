Житель Сыктывкара проник в магазин и украл деньги из кассы

Сотрудники полиции Сыктывкара успешно раскрыли дело о краже денег из кассы магазина, сообщает пресс-служба МВД по Коми.



Кассир продовольственного магазина обратилась в УМВД России по городу Сыктывкар с сообщением о краже. Приходя на работу утром, девушка обнаружила, что из кассового аппарата пропали 17 615 рублей.



Прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили повреждений замков входных дверей и никакого нарушения порядка в торговом зале. Весь товар находился на месте.



В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, удалось установить личность похитителя, который оказался жителем Сыктывкара, ранее судимым. Мужчина 1981 года рождения был задержан и доставлен в полицию для дачи показаний.



Предварительно выяснилось, что злоумышленник проник в помещение, воспользовавшись ключами. В магазине работала его супруга, и он часто помогал ей закрывать двери по окончании рабочего дня.



В день происшествия подозреваемый, его жена и их друг потребляли спиртные напитки. После того как деньги на их продолжение закончились и возможности одолжить у кого-то не было, житель Сыктывкара тайно взял ключ от магазина, где работала его жена, и без ее согласия ушел. Чтобы скрыть свои намерения, он сменил верхнюю одежду, надел балаклаву и солнцезащитные очки, а также надел строительные перчатки.



В отношении задержанного подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 пункт "б" Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с проникновением в помещение или иное хранилище). В отношении фигуранта была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.