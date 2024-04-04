Бросьте трубку немедленно: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эта информация была опубликована на официальном сайте Сбербанка, сообщает gorodkirov.ru.

По этой схеме мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджере, подражая профилю Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что в ближайшее время свяжется специалист для помощи с обновлением приложения.