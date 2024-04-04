Бросьте трубку немедленно: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"
- 23:20 4 апреля
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- Служба новостей
Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Эта информация была опубликована на официальном сайте Сбербанка, сообщает gorodkirov.ru.
По этой схеме мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджере, подражая профилю Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что в ближайшее время свяжется специалист для помощи с обновлением приложения.
После этого они звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Убеждая клиента, они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. На самом деле, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.
Для защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, рекомендуется следующее :
- Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
- Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами, чтобы не дать мошенникам доступ к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
- Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Рекомендуется загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как App Store, Google Play, а не по ссылкам, полученным в сообщениях.