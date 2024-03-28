Жители одного из районов Коми добровольно сдали в Росгвардию оружие

Фото Росгвардии Коми

Ранее, жители Усть-Вымского района обратились в местное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Коми. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отделение обратились два местных жителя с заявлениями о добровольной сдаче оружия и боеприпасов, которые они нашли.

В первом случае мужчина рассказал, что разбирал на дрова хозяйственную постройку в городе Микунь, и в помещении обнаружил ящик с металлоломом. Внутри него оказался пистолет и 25 патронов.

Во втором случае мужчина возвращался с рыбалки в поселке Шежам, остановился на ночлег в охотничьем домике, который он обнаружил в лесном массиве. Внутри мужчина заметил мешок, где находилось гладкоствольное оружие и патроны 32-го калибра в количестве 19 штук.