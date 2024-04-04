В "Югыд ва" прекратили выдавать разрешения для посещения парка на лыжах и снегоходах
- 08:30 4 апреля
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- Татьяна Зубова
Национальный парк "Югыд ва" временно прекратил выдачу разрешений на посещение национального парка на снегоходах и лыжах. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий. На территории парка появились выступы воды и образовались промоины на реках.
Тем не менее туристы могут посетить парк, например, устроиться на время отдыха в гостевом домике Подчерье, а также посетить туристские приюты "Переправа реки Кожим" и "Санавож".
Напомним, ранее из-за схода снежной лавины в парке погибли два человека. Трагедия случилась в середине марта. Трое мужчин отправились на снегоходах по перевалу Мужичий. Несмотря на предупреждения руководства об опасности схода снега, туристы все-таки решили рискнуть, не зарегистрировались в отделении МЧС и отправились в путь. В результате один из снегоходов завалило снежной массой. Мужчина, что находился на втором снегоходе, пытался найти приятелей самостоятельно, а после вернулся на базу за помощью. Тела искали спасатели и жители Печоры, знакомые с одним из погибших. Спустя два дня людей все-таки нашли.