В "Югыд ва" прекратили выдавать разрешения для посещения парка на лыжах и снегоходах

Национальный парк "Югыд ва" временно прекратил выдачу разрешений на посещение национального парка на снегоходах и лыжах. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий. На территории парка появились выступы воды и образовались промоины на реках.

Тем не менее туристы могут посетить парк, например, устроиться на время отдыха в гостевом домике Подчерье, а также посетить туристские приюты "Переправа реки Кожим" и "Санавож".