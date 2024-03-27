В парке Югыд Ва обнаружили тела погибших туристов
- 06:30 27 марта
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- Татьяна Зубова
В парке Югыд Ва обнаружили тела туристов, что погибли из-за схода снежной лавины. Эта информация подтвердилась вчера, 26 марта, в 14.06. Спасатели продолжают выяснять обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее мы писали о том, что группа туристов из трех человек отправилась в путешествие по перевалу Мужичий в Печорском районе на двух снегоходах. В какой-то момент снегоход с двумя мужчинами завалило снегом, третий турист выжил. После неудачных попыток найти своих приятелей самостоятельно он вернулся на базу за помощью.
Тела мужчин искали двое суток спасатели и знакомые погибшего печорца. В первый день поисков удалось обнаружить лишь вещевой мешок, на следующий день с помощью металлоискателя был найден снегоход погибших, а уже после отряд нашёл и самих погибших туристов.
Добавим, годом ранее в этом же парке из-за схода снежной лавины погибли другие два туриста.