В парке Югыд Ва обнаружили тела погибших туристов

В парке Югыд Ва обнаружили тела туристов, что погибли из-за схода снежной лавины. Эта информация подтвердилась вчера, 26 марта, в 14.06. Спасатели продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа туристов из трех человек отправилась в путешествие по перевалу Мужичий в Печорском районе на двух снегоходах. В какой-то момент снегоход с двумя мужчинами завалило снегом, третий турист выжил. После неудачных попыток найти своих приятелей самостоятельно он вернулся на базу за помощью.