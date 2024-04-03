За неделю в Коми выявили 144 новых случая COVID-19

За прошедшую неделю в Республике Коми было выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано 89 случаев внебольничных пневмоний, из которых 31 случай относится к детям в возрасте до 17 лет.

Всего с симптомами гриппа и ОРВИ обратились за медицинской помощью 6 912 человек, включая 3605 детей. Следует отметить, что уровень заболеваемости COVID-19 незначительно снизился по сравнению с предыдущей неделей и в настоящее время находится ниже "порогового" значения.