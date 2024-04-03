За неделю в Коми выявили 144 новых случая COVID-19
- 09:55 3 апреля
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- Елизавета Петрова
За прошедшую неделю в Республике Коми было выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано 89 случаев внебольничных пневмоний, из которых 31 случай относится к детям в возрасте до 17 лет.
Всего с симптомами гриппа и ОРВИ обратились за медицинской помощью 6 912 человек, включая 3605 детей. Следует отметить, что уровень заболеваемости COVID-19 незначительно снизился по сравнению с предыдущей неделей и в настоящее время находится ниже "порогового" значения.
Эти данные были предоставлены региональным управлением Роспотребнадзора. В связи с увеличением числа заболевших, временно был приостановлен воспитательный процесс в детских образовательных учреждениях шести муниципальных образований. На данный момент, по информации на 29 марта, воспитательный процесс частично приостановлен в 8 группах 8 дошкольных учреждений.