В Усть-Куломском районе фермеры развивают семейный бизнес при помощи гранта

Фото Минсельхоза Коми

Фермерское хозяйство супругов Паршуковых в поселке Тимшер Усть-Куломского района получило грант на развитие молочного животноводства. Об этом сообщает Комиинформ. Ранее в этом поселке не было сельскохозяйственных предприятий или ферм, поэтому открытие фермы Паршуковых в 2015 году стало значимым событием. С тех пор их семейный бизнес успешно развивается, а сельскохозяйственные животные стали основной заботой Николая Паршукова после смерти отца. Вернувшись из армии, он всегда мечтал о собственном бизнесе, и его супруга Надежда поддержала его идею.

В 2021 году Паршуковы приняли участие в конкурсе на грантовую поддержку развития своей фермы и представили проект "Строительство фермы на 50 голов крупного рогатого скота". Их заявка была одобрена, и уже через год они перевели свой крупный рогатый скот на новое место содержания.

Новая ферма оснащена современной техникой, а наличие собственной кормовой базы позволило увеличить поголовье дойного стада и объемы производимого молока. Продукцию фермерского хозяйства Паршуковых, включая молоко, творог, сметану, масло и сыр, они реализуют населению поселков Тимшер и Лопьювад.

Их продукция пользуется большим спросом, ежедневно к ним обращается не менее 40 покупателей, которые приобретают по 3 литра молока. Это свидетельствует о признании и успехе фермеров в своем деле. Более того, фермерское хозяйство Паршуковых было отмечено в районном конкурсе "Лучшее сельскохозяйственное предприятие 2022 года" и победило в номинации "Эффективный проект грантополучателя".

Труд Николая Паршукова также был отмечен Почетной грамотой Усть-Куломского района в 2018 году и Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в 2020 году. Планы на будущее у Паршуковых также амбициозны.

В этом году они планируют построить молочный цех, для которого уже поступило оборудование. В настоящее время продукцию приходится перерабатывать вручную, но с появлением молочного цеха они смогут увеличить объемы производства и улучшить качество своей продукции.