ФАС проверит крупные торговые сети из-за цен на яйца

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

ФАС проверит крупные торговые сети, в том числе "Магнит" и "Пятерочку" из-за цен на яйца, пишут РИА -Новости. В ведомстве уточнили, что специалисты службы намерены проанализировать ценообразование на куриные яйца, а именно, выполнялись ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами.

Напомним, в 2023 году цены на яйца выросли в цене более чем на 60%. Ситуация вызвала негодование населения. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил ситуацию резко выросшим спросом на яйца при прежнем уровне производства.