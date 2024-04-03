ФАС проверит крупные торговые сети из-за цен на яйца
- 08:30 3 апреля
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- Татьяна Зубова
ФАС проверит крупные торговые сети, в том числе "Магнит" и "Пятерочку" из-за цен на яйца, пишут РИА -Новости.
В ведомстве уточнили, что специалисты службы намерены проанализировать ценообразование на куриные яйца, а именно, выполнялись ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами.
Напомним, в 2023 году цены на яйца выросли в цене более чем на 60%. Ситуация вызвала негодование населения. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил ситуацию резко выросшим спросом на яйца при прежнем уровне производства.
Уже к началу 2024 года ситуацию с ценой на данный товар обещали решить, однако стоимость десятка падала медленно. Так, несмотря на заявления Комистата об очередном снижении цены на яйца в середине марта, жители региона наблюдали в торговых точках обратную ситуацию. Средняя стоимость десятка по-прежнему превышает 120 рублей, пишут покупатели.