В Ухте ребенок-инвалид три месяца оставался без жизненно необходимого лекарства

В Ухте ребенок-инвалид три месяца оставался без положенного ему жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры

В ведомстве уточнили, что еще в мае 2023 юному горожанину должны были бесплатно предоставить препарат "Вигабатрин", однако из-за проблем с документацией льготное лекарство ухтинцы получили лишь в сентябре.