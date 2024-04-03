В Ухте ребенок-инвалид три месяца оставался без жизненно необходимого лекарства
- 08:45 3 апреля
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- Татьяна Зубова
В Ухте ребенок-инвалид три месяца оставался без положенного ему жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры
В ведомстве уточнили, что еще в мае 2023 юному горожанину должны были бесплатно предоставить препарат "Вигабатрин", однако из-за проблем с документацией льготное лекарство ухтинцы получили лишь в сентябре.
Все это время отец мальчика приобретал препарат в другом регионе, что называется, с рук.
Дело дошло до Прокуратуры. Там направили исковое заявление в суд о взыскании с регионального Минздрава и ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" в пользу ребенка и его родителей компенсации морального вреда.
Суд требования прокурора удовлетворил. Семья получила 230 тысяч рублей компенсации. После того как решение вступит в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.