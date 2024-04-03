Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в апреле

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в ближайший месяц. По словам специалистов, жителей региона ожидают весьма необычные погодные условия. Согласно данным, количество осадков значительно превысит среднегодовые значения для этого периода и будет составлять 80-120% от средних значений, а в некоторых северных районах ожидается 140-180% от нормы (в пределах 29-41 мм).

Температура воздуха будет соответствовать климатической норме. В южных районах ожидается от 0 до +3°С, в северных районах от -1 до -3°С, а на крайнем северо-востоке от -5 до -8°С.