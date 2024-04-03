Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в апреле
- 06:45 3 апреля
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в ближайший месяц. По словам специалистов, жителей региона ожидают весьма необычные погодные условия. Согласно данным, количество осадков значительно превысит среднегодовые значения для этого периода и будет составлять 80-120% от средних значений, а в некоторых северных районах ожидается 140-180% от нормы (в пределах 29-41 мм).
Температура воздуха будет соответствовать климатической норме. В южных районах ожидается от 0 до +3°С, в северных районах от -1 до -3°С, а на крайнем северо-востоке от -5 до -8°С.
Погодные условия в апреле будут формироваться под влиянием чередующегося воздействия циклонов и полей повышенного атмосферного давления. В первой и третьей декадах месяца преобладающим фактором станет влияние циклонов.
Температурный фон в первой и во второй декадах апреля в основном ниже климатической нормы. Только в третьей декаде можно ожидать близкое к норме и немного более высокое значение.
В последние 10 дней апреля на большей части территории Республики Коми прогнозируется значительное потепление до 10°С, в некоторых южных районах и на северо-западе - до 18°С.
Таким образом, предстоящий месяц в регионе принесет неожиданные атмосферные явления, но в целом погода будет соответствовать климатической норме.