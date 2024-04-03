Смешайте 10 ложек с водой и помидоры не будут болеть до конца года

Желание выращивать овощи без использования химических препаратов вполне понятно, особенно когда в семье есть маленькие дети. Для тех, кто стремится к экологически чистому методу ухода за огородом, существует надежное решение. Этот метод, в основе которого лежат советы опытных садоводов, позволит вашим помидорам и огурцам процветать в течение всего сезона, минуя серьезные болезни, такие как фитофтора и мучнистая роса, передает ИА SevastopolMedia.

Как приготовить подкорму?

Чтобы приготовить эту подкормку, вам понадобятся всего лишь три ингредиента: вода, сахар и сухие дрожжи. Но важно следовать определенным шагам, чтобы достичь максимальной эффективности.