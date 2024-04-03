Смешайте 10 ложек с водой и помидоры не будут болеть до конца года
- 07:15 3 апреля
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- Служба новостей
Желание выращивать овощи без использования химических препаратов вполне понятно, особенно когда в семье есть маленькие дети. Для тех, кто стремится к экологически чистому методу ухода за огородом, существует надежное решение. Этот метод, в основе которого лежат советы опытных садоводов, позволит вашим помидорам и огурцам процветать в течение всего сезона, минуя серьезные болезни, такие как фитофтора и мучнистая роса, передает ИА SevastopolMedia.
Как приготовить подкорму?
Чтобы приготовить эту подкормку, вам понадобятся всего лишь три ингредиента: вода, сахар и сухие дрожжи. Но важно следовать определенным шагам, чтобы достичь максимальной эффективности.
Сначала подогрейте 3 литра воды до температуры 38°C, затем добавьте в нее 10 столовых ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей. Помешивайте раствор время от времени и оставьте на четыре-десять часов, чтобы дрожжи активировались.
Как поливать?
После того как дрожжи активизировались, добавьте 7 литров воды в ведро и влейте в него 3 литра подготовленной дрожжевой закваски. Этим раствором можно подкармливать все овощи. Огурцы рекомендуется подкармливать раз в 10-12 дней, а помидоры и другие овощи — один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик.
Перед подкормкой растений рекомендуется хорошо пролить их чистой водой, чтобы максимально усвоить питательные вещества из подкормки. Этот метод обеспечит вашему огороду необходимое питание без вредных химических веществ и поможет вам вырастить здоровые и урожайные овощи, пишет sevastopolmedia.ru.