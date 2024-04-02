Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет: изменит жизнь каждого

Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, привлекла внимание к пилотному проекту цифрового рубля своими выступлениями. По ее мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов.

Что это такое - цифровой рубль? Это третья форма российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все действия осуществляются под строгим контролем регулятора.